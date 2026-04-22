'Les dones sàvies' celebra deu anys sobre els escenaris amb una 'mini temporada' molt especial

'Les dones savies' està d'aniversari. Aquests dies estem podent disfrutar al Teatre Goya d'un nou passi d'aquest clàssic costumista de Molière que en Ricard Farré i l'Enric Cambray van reversionar el 2016, ara fa deu anys. Aquests dos actors, que també en son directors, ens tornen a regalar aquesta comèdia d’època esbojarrada, intensa i extremadament divertida. Ells dos interpreten els vuit personatges que es van succeïnt en aquesta reversió de la comèdia de costums que ens sitúa en un embolic familiar on es recull l’afany de saber de les dones i posa en evidència un poeta mediocre i cregut de l’època. Ja han fet una primera funció, va ser aquest dilluns, i qui hi vulgui anar haurà de córrer perquè només hi haurà cinc més, el proper dilluns 27 d’abril, el diumenge 3 de maig i el dilluns 4 i les dues darreres el diumenge 10 de maig i el dilluns 11. Avui ens ha visitat a l'estudi el Ricard Farré per celebrar amb nosaltres aquest aniversari tant especial i també per explicar-nos què ens tenen preparat en aquesta mini-temporada de sis funcions.