Badalona es prepara per donar el tret de sortida a la campanya 'Ponle Freno' 2026

Avui a 'L'excursió' ens hem desplaçat a Badalona, on s'ha presentat la primera cursa de la campanya 'Ponle Freno' que servirà per donar el tret de sortida a l'edició d'enguany, que compta amb un total de deu curses arreu de l'estat. 'Ponle Freno' és una campanya impulsada pel grup Atresmedia i la Fundació AXA per conscienciar sobre la seguretat viària i per recaptar fons per les víctimes de trànsit. Ho fan a través d'aquestes curses que, com dèiem, es celebren arreu del país, amb ciutats implicades com Madrid, Màlaga o Las Palmas de Gran Canaria, entre d'altres. A 'La Ciutat' hem explicat com anirà aquesta primera cursa, que es celebrarà aquest diumenge dia 26 d'abril a les 10 del matí, i hem pogut conèixer la campanya al detall i la seva evolució de la mà del director general de la Fundació AXA i president del Centre d’Estudis i Opinió Ponle Freno AXA, Josep Alfonso, qui també ens ha explicat per què s'ha fet un manifest en pro dels vianants, sens dubte el col·lectiu més vulnerable quan parlem de seguretat viària.