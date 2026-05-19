Ciutat Solidària: Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya (AUGPC)

L'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya agrupa usuaris de gossos pigall d’arreu del territori catalàper defensar els seus drets i interessos. També fa una gran tasca de divulgació i vetlla per la seguretat i el benestar dels gossos pigall. Per conèixer millor aquesta entitat ens ham acompanyat a l'estudi la seva presidenta, Tina Gómez, i la vocal de l'entitat, Escarlata Sanmartín, que ens han visitat amb les seves gosses pigall, Lluna i Mai, per explicar-nos què és el que es fa a l'entitat i per parlar sobre la realitat d'aquest col·lectiu, que lamentablement encara ha de demanar que se'ls tingui en compte i reclamar mesures per fer que el seu dia a dia sigui més fàcil i agradable.