Yacimientos arqueológicos en Montiel y Valdepeñas reciben ayudas del Gobierno regional

Este miércoles se publica la resolución definitiva de las ayudas del Gobierno regional a proyectos relacionados con la investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico, siete de ellos en nuestra provincia a los que se destina una dotación total de casi 100 000 euros.

Montiel y Valdepeñas obtienen financiación pública para dos valiosos enclaves.

En el primer caso, 16 500 euros para el proyecto de investigación en el conjunto arqueológico del castillo de la Estrella de Montiel, con una línea de tiempo que va desde el siglo noveno, en época islámica, hasta el segundo tercio del siglo XVI.

Este año los trabajos se centran en la denominada "arqueología de la muerte", explica Jesús Manuel Molero, investigador principal de la Universidad de Castilla-La Mancha, en una entrevista a Onda Cero.

Y, por otro lado, la Villa Romana de El Peral en Valdepeñas recibe del Ejecutivo autonómico algo más de 5 000 euros para dar continuidad a las investigaciones en el que se considera uno de los yacimientos romanos más relevantes de Castilla-La Mancha.

Esta campaña el objetivo principal es completar la excavación del entorno occidental del balneum y documentar un posible pozo descubierto en la campaña anterior.

El proyecto incluye toma de muestras para conocer las técnicas constructivas empleadas, nuevas dataciones mediante luminiscencia y documentación arqueológica mediante vuelos fotogramétricos con drones y nuevos puntos geodésicos de control.