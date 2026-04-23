Villanueva de los Infantes reafirma sus raíces literarias participando en la lectura del Quijote del Círculo de Bellas Artes de Madrid

Villanueva de los Infantes lleva más de dos décadas "poniendo voz" a la lectura continuada del Quijote que organiza el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con motivo del Día del Libro.

Es una celebración colectiva en torno a uno de los grandes clásicos de la literatura universal que para los infanteños tiene un significado especial, desde que un estudio multidisciplinar de la Universidad Complutense de Madrid ubicara aquí 'El lugar de la Mancha' del que Cervantes no quiso acordarse, pero que según esta hipótesis tendría al municipio como punto de partida de las aventuras del ingenioso hidalgo.

Este año, como novedad, se han elegido para leer cuatro lugares conectados a la literatura, explica a Onda Cero el concejal de Cultura, Francisco Javier Peinado.

En esta edición los lectores que representan a Villanueva de los Infantes son Ángel Bógalo, trabajador en el sector de las telecomunicaciones; Estella Albiñaña, enfermera; Cristina Fuentes, bibliotecaria; y Jesús Alcaide, informador turístico.