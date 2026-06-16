Valdepeñas renueva su compromiso con Proyecto Hombre para ayudar a personas con adicciones

El Ayuntamiento de Valdepeñas renueva su compromiso con Proyecto Hombre, para prestar ayuda a personas con adicciones. Gracias a este convenio anual, con una aportación municipal de 6 000 euros, se ha atendido a 38 personas durante 2025, usuarios y familiares. Algo vital para mucha gente, ha puesto en valor la concejala de Servicios Sociales, María del Mar Marqués.

El perfil de las personas que acuden a la entidad con problemas es muy amplio, en Valdepeñas la franja de edad va desde 16 años hasta 60. Alcohol y cocaína son las adicciones más frecuentes, también están presentes los problemas de abuso de las nuevas tecnologías y, de un tiempo a esta parte, el juego, normalmente asociado a otras conductas adictivas.

Aumentan los casos de ludopatía entre los jóvenes | Pixabay

La terapeuta Carmen García explica que en estos momentos Proyecto Hombre atiende a una decena de personas en la localidad, cinco de ellas mujeres, y envía un mensaje positivo, señalando que alrededor del 80% de quienes finalizan el proceso consigue una completa rehabilitación.

Proyecto Hombre ofrece orientación, terapia y tratamiento los jueves por la mañana en el Centro Social de Cachiporro de Valdepeñas, bien a personas derivadas desde Servicios Sociales o bien a quienes contactan de forma directa con su personal en el teléfono 667 716 125