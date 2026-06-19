POLÍTICA MUNICIPAL

Unidas por Valdepeñas encara la recta final de la legislatura con una asamblea abierta

Unidas por Valdepeñas apuesta por fomentar que la política local se construya desde la escucha, el diálogo y la implicación a la ciudadanía con la organización de una asamblea abierta este domingo, 21 de junio, a las 12 h en el Auditorio Inés Ibáñez Braña.

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Unidas por Valdepeñas encara la recta final de la legislatura con una asamblea abierta

Unidas por Valdepeñas enfrenta el último año de legislatura proponiendo una asamblea abierta para acercar su proyecto a la gente y abrir un espacio de reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de la localidad, una forma de fomentar la participación vecinal en la política municipal.

Desde la coalición se anima a la ciudadanía a asistir, compartir su opinión, plantear preguntas y aportar ideas sobre las necesidades, preocupaciones y retos de la ciudad. La asamblea pretende ser un espacio donde cualquier vecino o vecina pueda expresarse y participar de forma directa, señala Alberto Parrilla, concejal de Unidas por Valdepeñas.

La asamblea es este próximo domingo 21 de junio, a las 12h, mediodía, en el Auditorio Inés Ibáñez Braña, situado en la Plaza de la Veracruz de Valdepeñas.

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