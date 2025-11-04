Los técnicos superiores sanitarios del Hospital de Valdepeñas exigen a las administraciones que cumplan sus compromisos con este colectivo

Estos paros, con repercusión a nivel nacional y regional, también han sido secundados en el Hospital General de Valdepeñas, que hoy han querido visibilizar e informar sobre sus reivindicaciones en una concentración frente a las puertas del centro sanitario.

Algunos facultativos y compañeros de otras áreas han querido respaldarlos con su presencia, porque si bien son un colectivo pequeño, recuerdan que su trabajo es imprescindible para el funcionamiento del sistema público de salud y consideran justas sus peticiones, explica a Onda Cero Francisco Martínez, delegado sindical de Fesitess, sindicato de Técnicos Superiores Sanitarios en Castilla-La Mancha.

En el hospital valdepeñero son cerca de medio centenar de técnicos superiores sanitarios, sumando los profesionales en Laboratorio, Rayos X y Anatomía Patológica. Este es el cuarto día de huelga, solo funcionan los servicios mínimos, algo que afecta especialmente a los pacientes, solo se atienden urgencias o casos sensibles, como enfermos oncológicos.

Carteles informativos sobre la huelga de técnicos superiores sanitarios | Área de Rayos X. Hospital General de Valdeñas

Martínez confirma que no se han producido incidentes. En general quienes han visto canceladas sus citas se muestran comprensivos cuando les explican los motivos, incluso quienes vienen a Valdepeñas desde otros pueblos del área de influencia del hospital.

El delegado sindical de Fesitess recuerda que los técnicos superiores sanitarios piden el cumplimiento de los compromisos ya adquiridos por las administraciones o promesas realizadas que no han llegado a materializarse.