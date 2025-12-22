LOTERÍA NAVIDAD

El 90.693, tercer premio, deja 50 000 euros en Moral de Calatrava

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad deja en Moral de Calatrava un tercer premio, 50 000 euros de un décimo vendido por terminal en la única administración de la localidad.

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y que deja 50 000 euros en Moral de Calatrava, donde se ha vendido un décimo por terminal en la única administración de la localidad, ubicada en la calle Ramón y Cajal.

El número ha sido cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.

CUÁNDO Y DÓNDE COBRAR LOS PREMIOS

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2 000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los puntos de venta de la red comercial de Loterías. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2 000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas.

