El 90.693, tercer premio, deja 50 000 euros en Moral de Calatrava

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y que deja 50 000 euros en Moral de Calatrava, donde se ha vendido un décimo por terminal en la única administración de la localidad, ubicada en la calle Ramón y Cajal.

El número ha sido cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.

CUÁNDO Y DÓNDE COBRAR LOS PREMIOS

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2 000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los puntos de venta de la red comercial de Loterías. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2 000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas.