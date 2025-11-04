Octubre deja 158 parados más y 1 800 afiliados menos a la Seguridad Social en la provincia de Ciudad Real

Sube el paro en Ciudad Real. Registra en octubre un incremento de 158 desempleados, aunque es la provincia de Castilla-La Mancha donde menos aumenta, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De esta forma, el total de parados se sitúa en 31 348. Eso sí, la tasa interanual sigue en negativo y el paro baja en casi 3 200 personas en esta provincia.

Por sectores, el desempleo sube este pasado mes en agricultura con 112 personas paradas más, otras 40 en el colectivo sin empleo anterior y 38 en industria. Sin embargo, baja levemente en servicios en 27 y también 5 menos en construcción.

Por sexos, el paro femenino sigue siendo el doble que el masculino en Ciudad Real. Hay más de 21 000 mujeres en situación de desempleo frente a 10 000 hombres en paro.

Por otro lado, en la provincia se han registrado más de 13 000 contratos de trabajo en octubre, unos 4 500 menos respecto al mes anterior, de los que algo menos de la mitad, 5 700 fueron indefinidos.

Mal dato el que nos deja también la afiliación a la Seguridad Social, con 1 830 cotizantes menos el mes pasado en Ciudad Real y el total de afiliados se sitúa en casi 183 000.

En Ciudad Real hay 13 200 beneficiarios de prestaciones por desempleo, lo que supone un gasto de 18,5 millones de euros, con una cuantía media de prestación de prestación contributiva de 943 euros por beneficiario.