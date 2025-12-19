Este fenómeno astronómico nos conecta con quienes habitaron esta comarca

La luz del solsticio de invierno ilumina desde hace milenios Castillejo del Bonete, en Terrinches

El solsticio de invierno tiene una connotación especial en Castillejo del Bonete, en el término municipal de Terrinches, en la comarca de Campo de Montiel.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

La luz del solsticio de invierno ilumina desde hace milenios Castillejo del Bonete de Terrinches

Este yacimiento conserva una conexión con quienes habitaron este lugar hace milenios. Aquí levantaron un santuario, en torno a una cueva natural monumentalizada mediante túmulos y utilizada como cámara funeraria durante la Edad de Cobre y la Edad de Bronce,

como ratifican los últimos hallazgos de esta campaña arqueológica, explica el doctor Luis Benítez de Lugo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, director de las investigaciones en este yacimiento.

Y es en este punto donde la luz, al amanecer y en el ocaso, brilla estos días en un punto concreto, haciendo presente la conexión espiritual de nuestros antepasados con este prehistórico enclave, señala Benítez de Lugo.

De esta forma llega el invierno a Castillejo del Bonete y, de nuevo, el sol empieza a ganar terreno a la oscuridad, para muchas culturas sigue siendo un momento de renacimiento.

El sitio está declarado bien de interés cultural, forma parte de la red de yacimientos visitables de Castilla-La Mancha.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer