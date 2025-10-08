El acusado de violar a una joven en Montiel afirma que fue una relación consentida, pero la víctima lo niega

Ha quedado visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de violar a una joven en Montiel en febrero de 2022, según recoge Europa Press.´

En la vista, celebrada a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Ciudad Real este martes, la víctima, que tenía 18 años en el momento de los hechos, ha relatado que aquel día el acusado acudió junto a su hermano al domicilio donde ella se encontraba con una amiga «fumando marihuana».

Según su testimonio, el acusado la obligó a subir a un vehículo que estaba arreglando y allí la forzó, colocándose sobre ella y produciéndose la presunta agresión sexual.

La Fiscalía solicita para el procesado nueve años de prisión y el pago de 8 000 euros de indemnización por daños morales, mientras que la acusación particular eleva esta cifra a 12 000 euros.

La defensa del acusado, sin embargo, sostiene que ambos mantenían una relación amistosa y que las relaciones sexuales fueron consentidas, por lo que solicita su absolución.