Piden dos años de cárcel para un joven por provocar un incendio en una vivienda de La Solana

La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar este martes, 24 de marzo, un joven acusado de provocar un incendio en una vivienda de La Solana.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a junio de 2019, cuando el acusado, que tenía 20 años en ese momento, se encontraba en el interior de un piso de esta localidad y, "con intención de menoscabar el patrimonio ajeno", prendió fuego a un armario que contenía ropa en una de las habitaciones.

Como consecuencia del incendio, se produjeron numerosos desperfectos en la vivienda, que fueron tasados en 17 800 euros y que reclaman los propietarios del inmueble.

No obstante, el fuego no llegó a poner en riesgo la vida ni la integridad física del resto de ocupantes del edificio, todos ellos familiares del acusado, que pudieron abandonar el inmueble sin sufrir lesiones.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de daños por incendio y solicita una pena de dos años de prisión.