Este año, como novedad, con la moneda oficial: el maravedí de plata

Montiel Medieval, 50 años reviviendo la historia

La gente de Montiel, a la que se suman recreacionistas de dentro y fuera de nuestras fronteras, reviven la muerte del rey Pedro I de Castilla, a manos de su hermano Enrique de Trastámara, que tuvo lugar en el Castillo de la Estrella en 1369.

Mª Ángeles Díaz Madroñero

Valdepeñas |

Montiel Medieval, 50 años reviviendo la historia

Montiel Medieval ofrece un año más una experiencia de recreación histórica que sumerge al visitante en una época y un momento concreto, la muerte del rey Pedro I de Castilla, a manos de su hermano Enrique de Trastámara.

Estos hechos, que tuvieron lugar en el Castillo de la Estrella en 1369, vuelven a representarse en la batalla entre caballeros de ambos bandos, el sepelio del monarca y la procesión de las antorchas o las últimas voluntades en la ermita del Santo Cristo, a los pies del castillo.

Todo gracias a la implicación de los montieleños y la participación de grupos recreacionistas, no solo de la zona, también de lugares como Sevilla o Valdepeñas, junto a otros que llegan de Francia, Italia y Portugal, como explica Fernanda García, alcaldesa de Montiel

Además, esta Fiesta de Interés Turístico Regional celebra este año su cincuenta edición añadiendo un elemento novedoso a este Montiel Medieval, el maravedí de plata.

ONDA CERO, 19 AÑOS EN MONTIEL MEDIEVAL

Emisión de la programación local de Onda Cero desde Montiel Medieval
Emisión de la programación local de Onda Cero desde Montiel Medieval | OC

Hoy Onda Cero emite en directo, desde el Ayuntamiento de Montiel, su programación local y regional. Esta mañana han podido escuchar algunas de las voces protagonistas en Más de uno Valdepeñas, esta tarde Castilla-La Mancha en la Onda y La Brújula de Castilla-La Mancha.

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