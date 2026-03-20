Montiel Medieval, 50 años reviviendo la historia

Montiel Medieval ofrece un año más una experiencia de recreación histórica que sumerge al visitante en una época y un momento concreto, la muerte del rey Pedro I de Castilla, a manos de su hermano Enrique de Trastámara.

Estos hechos, que tuvieron lugar en el Castillo de la Estrella en 1369, vuelven a representarse en la batalla entre caballeros de ambos bandos, el sepelio del monarca y la procesión de las antorchas o las últimas voluntades en la ermita del Santo Cristo, a los pies del castillo.

Todo gracias a la implicación de los montieleños y la participación de grupos recreacionistas, no solo de la zona, también de lugares como Sevilla o Valdepeñas, junto a otros que llegan de Francia, Italia y Portugal, como explica Fernanda García, alcaldesa de Montiel

Además, esta Fiesta de Interés Turístico Regional celebra este año su cincuenta edición añadiendo un elemento novedoso a este Montiel Medieval, el maravedí de plata.

ONDA CERO, 19 AÑOS EN MONTIEL MEDIEVAL

Emisión de la programación local de Onda Cero desde Montiel Medieval | OC

Hoy Onda Cero emite en directo, desde el Ayuntamiento de Montiel, su programación local y regional. Esta mañana han podido escuchar algunas de las voces protagonistas en Más de uno Valdepeñas, esta tarde Castilla-La Mancha en la Onda y La Brújula de Castilla-La Mancha.