Nombramiento recibido con "orgullo"

Javier Ruiz, director de Onda Cero en la provincia de Ciudad Real, primer embajador de Montiel Medieval

"Es más que un honor, porque sé que soy el primer mortal que pisa la tierra que tiene tal distinción de un paraje, de un pueblo, con la solera que tiene Montiel. El lugar donde cambió la historia de España. Entonces, con mucho orgullo, acepto y recibo este nombramiento como embajador. Viva Montiel. Por Montiel siempre Montiel".

Onda Cero Valdepeñas