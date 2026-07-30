El FITC presenta hoy la programación de su edición nº 52

Vuelve un año más el festival más longevo de esta modalidad teatral, que se desarrollará del 22 al 29 de agosto. Las citas apuestan por el teatro contemporáneo, nuevos formatos escénicos y la participación del público para poder seguir siendo referencia en la cultura de la zona

Durante estos ocho días, en el FITC habrá representaciones, exposiciones, música, cine, premios y otras actividades artísticas que van a realizarse repartidas entre cinco espacios, donde destaca el Corral Centro Cultural Ciega y el Gran Teatro de Manzanares

Rebeca Cuenca, directora del festival, adelanta la novedad principal de este año: una encuesta previa y posterior a las actuaciones para valorar el impacto cultural de los vecinos y visitantes.

La programación al completo se puede consultar en la web del FITC y a continuación: