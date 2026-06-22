22.06.26/ 17:00-20:30 H Ayto Villanueva de los Infantes

FIRE invita a participar en la 1ª Jornada Participativa del Plan de Paisaje de Campo de Montiel

La Fundación Internacional para la Restauración de los Ecosistemas (FIRE) propone un espacio de encuentro para analizar la situación de la comarca de Campo de Montiel y hacer propuestas para una regeneración sostenible de la zona. Contará con la presencia de especialistas y casos de éxito de otros territorios.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

FIRE invita a participar en la 1ª Jornada Participativa del Plan de Paisaje de Campo de Montiel

La Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE) convoca la primera Jornada Participativa del Plan de Paisaje de Campo de Montiel este lunes, de 17:00 a 20:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.

Es una iniciativa abierta, un espacio donde escuchar a todas las voces vinculadas a esta comarca para la elaboración de un proyecto de futuro para la comarca, explica Carolina García, técnica territorial de la FIRE.

1ª Jornada Participativa Plan de Paisaje
1ª Jornada Participativa Plan de Paisaje | Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE)

Durante la sesión se presentará el informe de diagnóstico del territorio realizado por FIRE, enmarcado en la iniciativa Campo de Montiel + Natural, con las principales oportunidades y retos identificados, para promover la regeneración ecosistémica, social y económica del territorio y generar nuevas oportunidades para sus habitantes.

La jornada también contará especialistas y testimonios de experiencias en otras zonas geográficas, concluyendo con un espacio de debate y participación en el que se recogerán aportaciones de las personas asistentes y se avanzará los próximos pasos a seguir.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid