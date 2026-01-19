Viajeros afectados tras el descarrilamiento mortal recalan en Puertollano: "Estamos tirados como una colilla"

LEER MÁS Los trenes AVANT entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid se desarrollan con normalidad

Decenas de viajeros de los trenes afectados por la suspensión del servicio de circulación de trenes de Alta Velocidad (AV) entre Madrid y Andalucía tras el descarrilamiento de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en Adamuz (Córdoba), vivieron ayer domingo momentos de incertidumbre en la estación de Adif de Puertollano, donde se apearon procedentes de un tren procedente de Madrid con destino a Sevilla.

Responsables de Renfe les han dado la opción de regresar a Madrid en el convoy en que viajaban o apearse en Puertollano, aunque en esta estación han denunciado una "total desinformación" y la ausencia de servicios alternativos. "Nos han dejado tirados como una colilla; lo único que han hecho ha sido recomendarnos que nos buscáramos la vida", han relatado los viajeros a Europa Press.

Sobre las 21.30 horas los usuarios trataban de organizarse para seguir hacia sus destinos a bordo de taxis o incluso alquilando un microbús de la empresa Autocares Rivilla. A esa misma hora todas las taquillas de la estación se encontraban cerradas, sin personal que pudiera atenderles.

En la estación se ha desplegado un dispositivo de seguridad compuesto por efectos de Policía Nacional y Policía Local. También han acudido para apoyar a los viajeros e interesarse por la situación el secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel Ángel González Caballero, y el concejal socialista del Ayuntamiento de Puertollano, Carlos Cañizares.