Los trenes AVANT entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid se desarrollan con normalidad

Los servicios comerciales de los trenes Avant entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid se están desarrollando con normalidad, tras el trágico accidente ferroviario ocurrido ayer por la noche en la localidad cordobesa de Adamuz en el que hasta ahora se han registrado 39 víctimas mortales y más de 150 heridos.

Aunque la circulación de alta velocidad ente Madrid y Andalucía ha quedado suspendida hasta nuevo aviso tras el descarrilamiento de dos trenes, el servicio de Avant en nuestra provincia se mantiene con normalidad en su conexión con la estación madrileña de Atocha.

El primer tren ha salido esta mañana a las 6:46 horas con destino a Madrid, según ha confirmado en Onda Cero el presidente de la Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real, Pablo López.

En redes sociales, la Asociación de Usuarios del AVE de Ciudad Real y Puertollano traslada sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas, deseando pronta recuperación a todos los heridos. Esta asociación espera que las causas de lo ocurrido se conozcan pronto.