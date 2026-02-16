Cerca de un centenar de estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus de Ciudad Real conocen hoy el trabajo que desarrolla la policía en materia de seguridad ciudadana en plena era digital con motivo de la celebración de la I Jornada de Estudios Policiales que organizan el centro de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Ciudad Real.

El encuentro, en el que participan como ponentes académicos y jefes de unidades operativas del Cuerpo de la Policía Nacional, propone un intercambio de experiencias, buenas prácticas y marcos éticos que guían la labor policial desde la calle hasta las salas de investigación, a través de las que el alumnado obtendrá una visión amplia y completa de temas como inteligencia artificial y seguridad ciudadana, técnicas avanzadas de la policía científica o estrategias de investigación ante las nuevas tecnologías.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha subrayado que estas jornadas “hablan de realidad” y no de planteamientos meramente teóricos, ya que abordan cuestiones de máxima actualidad como la inteligencia artificial, la ciberdelincuencia, las diligencias preliminares o el trabajo de la policía judicial.

David Broceño ha recordado que, según los datos nacionales, uno de cada cinco delitos está relacionado con la ciberdelincuencia, lo que obliga a adaptar los mecanismos de prevención e investigación a un entorno tecnológico en constante evolución.

En este sentido, ha explicado cómo muchos delitos comienzan con situaciones aparentemente cotidianas: “Un simple ‘hola’ en redes sociales puede acabar en una cuenta bancaria vaciada y en una persona con miedo y vergüenza que no sabe cómo contar lo que le ha ocurrido”. También ha alertado sobre las estafas mediante inteligencia artificial, como la suplantación de identidad a través de mensajes o voces clonadas, que afectan a familias y ciudadanos de todo tipo.

El subdelegado ha planteado que el gran reto actual no es debatir si la tecnología debe estar presente, sino garantizar que su uso esté sometido al Estado de Derecho: “El debate no es tecnología sí o no. El debate es quién manda: si el algoritmo o la ley; si el bulo o la verdad; si el miedo o la democracia”.

Camacho, Callejas y Broceño en las jornadas | OC

Por su parte, el jefe provincial de la Comisaría de Ciudad Real, José Alberto Camacho, ha explicado que esta jornada es una oportunidad para que el alumnado “escuche qué es lo que hacemos, cómo trabajamos y para qué lo hacemos” -en referencia a la Policía Nacional-.

En este sentido, se ha referido a la “relación directa” que el Cuerpo mantiene con la Universidad porque de sus aulas se formarán los futuros mandos”.

Camacho ha subrayado la importancia de la cooperación internacional entre las policías para luchar contra la ciberdelincuencia.

El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Fernando Callejas, ha señalado durante la inauguración lo “valioso” de este foro, porque “aborda una realidad de la sociedad actual” como es la ciberseguridad y porque “aporta un complemento práctico a la formación teórica y doctrinal” que el estudiantado encuentra en las aulas.