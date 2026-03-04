Taxistas de Ciudad Real no descartan un día de paro si se les sigue obligando ir a Murcia para la inspección de los taxímetros

Los taxistas de Ciudad Real podrían llegar a convocar un día de paro si la administración les sigue obligando a trasladarse cada año a Murcia para pasar la revisión de los taxímetros.
Lo ha avanzado en Onda Cero el presidente de la Asociación de Taxistas de Ciudad Real, Luis Francisco Gómez, quien ha recordado que desde hace algunos años estos vehículos tienen que ir hasta la provincia de Murcia para realizar la metrología de los taxímetros, una verificación periódica obligatoria para garantizar la exactitud en el cobro.
Los taxistas de Ciudad Real piden al Ministerio de Transportes que, para realizar estas inspecciones, ubique una ITV que esté más cerca de Ciudad Real, en lugar de tener que viajar hasta la ITV de la localidad murciana de Santomera.
Pero también tienen que desplazarse a esta ITV murciana cada vez que un taxi sufre una avería o se produce un cambio en las tarifas.
Ante esta situación, los 48 taxistas que hay en Ciudad Real se están planteando convocar un paro de protesta para reivindicar una ITV más cercana o bien para que el ministerio establezca una moratoria en este tipo de revisiones hasta que se logre una solución.
Negociaciones para crear una app
Por otro lado, los taxistas de Ciudad Real van a mantener el próximo martes una reunión con una empresa para estudiar la puesta en marcha de una aplicación que permita reservar el taxi, métodos de prepago o si el cliente prefiere pagar en efectivo o con tarjeta.