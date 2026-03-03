Febrero deja 166 parados más y 832 cotizantes menos a la Seguridad Social en Ciudad Real

Sube el paro en Ciudad Real. Febrero deja 166 desempleados más en esta provincia, por lo que el total asciende a 31.776. Eso sí, el dato interanual señala un descenso de casi 3.000 parados en Ciudad Real.

Por sectores económicos, cabe destacar que excepto en construcción, donde el paro disminuyó en 56, en el resto aumentó, destacando el colectivo de sin empleo anterior con 89 desempleados más, otros 71 en agricultura y 47 en servicios, mientras que en industria el paro subió en 15 personas.

Por sexos, un mes más el desempleo femenino es el doble que el masculino. En la provincia hay 21.500 mujeres en paro frente a algo más de 10.000 hombres.

En cuanto a la contratación, febrero cerró con 8.800 contratos de trabajo en Ciudad Real, son 700 menos respecto al mes anterior, de los que algo menos de la mitad fueron indefinidos, unos 3.800.

La Seguridad Social pierde cotizantes

También malas cifras las que nos deja la seguridad social. El mes pasado significó 832 cotizantes menos en la provincia, por lo que el total de afiliados es algo superior a los 181.000.

Por último, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo en la provincia de Ciudad Real es de 13.600, lo que supone un gasto de casi 21 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 966 euros al mes.