Fue trasladado al hospital de Ciudad Real

Herido un trabajador de 50 años en Viso del Marqués tras quedar atrapado en una fresadora

Accidente laboral en la provincia. Un trabajador de 50 años resultó herido tras quedar atrapado en una fresadora de un taller metalúrgico en la localidad de Viso del Marqués.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

El trabajador herido fue trasladado al Hospital General de Ciudad Real

El aviso tuvo lugar a las 19:27 horas de ayer y el accidente ocurrió en un taller situado en la calle Portillo Hebrero, según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El hombre fue rescatado por los bomberos de Valdepeñas y fue atendido en un primer momento por el médico de urgencias, aunque después tuvo que ser trasladado al Hospital General Universitario de Ciudad Real en un helicóptero sanitario.

Hasta el lugar del suceso también acudieron Guardia Civil, Policía Local y una ambulancia de urgencias.

