Consigue mínima para el mundial de atletismo

La solanera Paula Sevilla, plata en la final de 400 del campeonato de España "indoor"

La atleta de La Solana, Paula Sevilla, ha conseguido la medalla de planta en los 400 metros del Campeonato de España de Pista Cubierta que se está celebrando en el velódromo Luis Puig de Valencia.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

Paula Sevilla en el podio junto a Hervás y Prieto
Paula Sevilla en el podio junto a Hervás y Prieto | OC

Sevilla no pudo revalidar el título de campeona en esta distancia que ganó el año pasado, ahora ha sido subcampeona de España, aunque ha parado el crono en un tiempo de 51,69, lo que significa que ha conseguido estar por debajo de la mínima que se pedía para disputar el campeonato del mundo bajo techo que se celebrará en la localidad polaca de Torun.

La campeona y medalla de oro en los 400 ha sido Blanca Hervás, mientras que otra solanera, Herminia Parra, quedó en sexta posición.

Con el cambio de reglamentación de World Athletics, la final absoluta de los 400 metros "indoor" se disputó en dos carreras, con cuatro atletas cada una.

En la primera de ellas, Paula Sevilla entró en primera posición (Herminia Parra fue tercera), aunque en la segunda final Hervás consiguió un mejor tiempo y se llevó el oro.

