Los sindicatos cifran en más del 60% el seguimiento de la huelga en Ciudad Real y FECIR asegura que la mayoría está trabajando

La jornada de huelga general se está desarrollando con normalidad en la provincia de Ciudad Real, salvo alguna incidencia puntual. Los sindicatos, que reclaman facilitar el acceso a la vivienda y mejoras salariales, cifran entre un 60 y 65 por ciento el seguimiento en la provincia mientras que la patronal FECIR subraya que la mayor parte de las pymes y autónomos están trabajando.

Durante una concentración sindical que se ha celebrado en la Plaza del Pilar de Ciudad Real, la secretaria provincial de UGT, Alfonsi Álvarez, ha destacado el paro en la recogida de basuras de RSU en Ciudad Real y el seguimiento ha sido del 100%, aunque la gerencia del consorcio sostiene que casi ningún trabajador ha secundado la convocatoria.

Los autobuses urbanos cumplen servicios mínimos y ha habido piquetes informativos en Ciudad Real, Puertollano o Manzanares.

En general, los sindicatos se han mostrado satisfechos por el seguimiento de la huelga. Eso sí, la secretaria provincial de Comisiones Obreras, Esther Serrano, lamenta la carga policial que ha habido en el complejo Repsol de Puertollano, localidad que, según ha dicho, ha sido blindada por la policía recortando así el derecho a la huelga.

Esta tarde está prevista una manifestación en Ciudad Real que saldrá a las 18:30 de la tarde desde la rotonda del Quijote Azteca y finalizará en la Plaza Mayor.

Patronal FECIR

Por su parte, el presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha manifestado en Onda Cero que en aquellas empresas donde se ha coaccionado a la gente sí ha habido paros pero en el resto de la provincia se está trabajando con normalidad.

Lamenta que, por ejemplo, la sede de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Ciudad Real haya amanecido con la cerradura tapada con silicona y que se hayan puesto pegatinas en los comercios.

La patronal califica esta movilización de huelga política y estudiará los efectos económicos que puede provocar la huelga general porque, según Marín, las consecuencias pueden ser desastrosas.

Ayuntamiento de Ciudad Real

Mientras, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha avanzado en Onda Cero que los de los 800 trabajadores que tiene el ayuntamiento solo han secundado la huelga un total de 26 “y la mayoría son los que ya están en los sindicatos”.

Asegura Cañizares que todos los servicios municipales se están prestando con normalidad.