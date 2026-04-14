Regantes de todo el país se dan cita en Ciudad Real para debatir sobre el futuro del regadío español

El Pabellón Ferial de Ciudad Real (Ifedi) acoge desde este martes y hasta el próximo viernes el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, organizado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) y la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II, y que reúne en la capital de la provincia a casi un millar de regantes para analizar los principales retos del sector.

Una cita que se celebra cada cuatro años en distintas ciudades del país y que, tras su última edición en León, llega por primera vez a Castilla-La Mancha con la aspiración de marcar un punto de inflexión en el ámbito agronómico nacional.

La cita ha sido inaugurada este martes por el presidente de la CUAS Mancha Occidental II y presidente del Congreso, José Joaquín Gómez; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Dolores Pascual; y el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, entre otros.

José Joaquín Gómez ha defendido que el agua debe abordarse como un "problema de Estado", reclamando soluciones de carácter nacional y subrayando la importancia de que exista una implicación conjunta de las administraciones.

En este sentido, ha puesto en valor la presencia de autoridades en el Congreso y ha insistido en la necesidad de "levantar conciencia" sobre un asunto "tan sensible como es el agua".

Asimismo, ha destacado el carácter "especial" del encuentro, señalando que supone un "honor" para la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II acoger por primera vez en la región a representantes del regadío de toda España.

Gómez ha confiado en que el programa resulte "completo" y "atractivo", y ha agradecido el respaldo de administraciones, ayuntamientos y empresas, destacando el potencial tecnológico del sector y la capacidad de modernización del regadío español.

"CONSEGUIR MÁS CON MENOS AGUA"

Por su parte, José Manuel Caballero ha destacado la relevancia del Congreso, al que ha definido como "posiblemente el evento más importante en materia de regadío" en España y uno de los más destacados de Europa, subrayando el papel clave del sector en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha, donde el ámbito agroalimentario representa en torno al 17% del PIB.

Por ello, ha defendido la necesidad de seguir impulsando el regadío en la región, con nuevas zonas y mejoras en las existentes, pese a las limitaciones hídricas y el contexto de cambio climático.

El vicepresidente segundo ha incidido en que la tecnología, la innovación y la eficiencia permiten hoy "conseguir más con menos agua", haciendo compatible el desarrollo económico con la protección del medio natural.

Asimismo, ha garantizado el apoyo económico del Gobierno regional para modernizar regadíos, destacando que ya el 70% son eficientes, y ha asegurado que el Ejecutivo castellanomanchego defenderá los intereses de la región en todos los ámbitos, tanto ante el Gobierno de España como en las instituciones europeas, sin renunciar al diálogo, pero tampoco al debate cuando sea necesario.

Congreso Nacional de Comunidades de Regantes | Onda Cero

NECESIDAD DE UN REGADÍO SOSTENIBLE

María Dolores Pascual ha subrayado que este tipo de congresos suponen un espacio de reflexión sobre el futuro del regadío, al que ha definido como un sector estratégico tanto para el desarrollo económico como para el equilibrio territorial, especialmente en el medio rural.

En este sentido, ha destacado la trayectoria de este tipo de encuentros impulsados por las comunidades de regantes, que permiten avanzar en la planificación y en la definición de estrategias para el sector.

La directora general del Agua ha puesto el acento en la "necesidad de un regadío sostenible", defendiendo que debe serlo desde el punto de vista económico, ambiental y tecnológico.

Así, ha apostado por trasladar ese concepto a las políticas públicas mediante la modernización, la digitalización y la tecnificación del sector, al tiempo que ha asegurado que el Ministerio tendrá en cuenta las conclusiones del congreso dentro de los procesos de planificación hidrológica y ha incidido en la importancia de la cooperación entre administraciones para su desarrollo.

OPORTUNIDAD PARA REIVINDICAR EL AGUA

Por último, el presidente de la Diputación ha destacado que la celebración del congreso supone una "oportunidad enorme" para reivindicar el papel del agua en una provincia como Ciudad Real, subrayando el compromiso de la Diputación para hacer posible el evento.

En este sentido, ha señalado que la cita situará a la provincia en el epicentro del debate sobre el presente y el futuro del regadío en España, incidiendo en que el agua es "vida", "desarrollo" y "oportunidad", especialmente para el sector primario.

Asimismo, ha defendido la necesidad de buscar soluciones frente a los retos hídricos, apostando por infraestructuras y medidas que garanticen recursos suficientes, y ha advertido de los efectos que puede tener la aplicación de la Directiva Marco del Agua sin tener en cuenta las particularidades territoriales.

Valverde ha reclamado avanzar en reutilización y aprovechamiento del agua, poniendo como ejemplo modelos de otros países, y ha insistido en que "hay futuro si hay agua", abogando por el entendimiento entre territorios para asegurar oportunidades de desarrollo.

Stands en el Congreso Nacional de Comunidades de Regantes | Onda Cero

PARTIDO POPULAR Y VOX

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de trabajar por un Pacto Nacional por el Agua, recuperando la esencia de lo que fue en su día ese Plan Hidrológico Nacional, algo que “es absolutamente fundamental”.

Núñez ha incidido en la importancia de que el agua “deje de ser un elemento de confrontación y sea un elemento de generación de riqueza y oportunidades”.

“Sin agua no hay agricultura ni hay ganadería y sin agricultura y ganadería no hay pueblos, no hay riqueza”, ha afirmado, al tiempo que ha insistito en que “todos los que quieran emplear el agua como un elemento de confrontación se equivocan”.

Igualmente, ha recordado que en Castilla-La Mancha existe un Pacto Regional por el Agua firmado hace más de cinco años por todas las entidades hídricas y el propio Gobierno autonómico, denunciando que “cinco años después no se ha cumplido ni una sola línea del pacto”.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario VOX, David Moreno, ha reclamado en el Congreso de FENACORE, la puesta en marcha de un Plan Nacional del Agua que conecte las cuencas, que dé respuesta a los principales retos en materia de gestión hídrica y garantice el futuro del regadío español.

David Moreno ha advertido de que la creciente presión sobre los recursos hídricos exige una planificación estratégica nacional que aborde cuestiones clave como la disponibilidad de agua, el aprovechamiento de las aguas subterráneas y el futuro del regadío, elementos fundamentales para la soberanía alimentaria y la competitividad del sector primario.

Moreno ha denunciado que desde Europa se estén financiando proyectos en terceros países mientras se desatienden las necesidades del campo español, insistiendo en que no puede ser que las instituciones miren hacia fuera mientras dejan abandonados a los agricultores nacionales.

“El PSOE de Pedro Sánchez y Page está financiando obras para mejorar los regadíos en Marruecos, pero se olvida de nuestros agricultores. Esto aumenta la competencia desleal a los productores españoles” ha denunciado el presidente del grupo parlamentario VOX.

XVI CONGRESO NACIONAL DE REGANTES

A lo largo de la semana, el foro servirá de espacio de intercambio de conocimientos y experiencias entre comunidades de regantes de toda España, fomentando la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión del agua para uso agrícola.

Además, empresas y entidades vinculadas al sector del regadío tendrán la oportunidad de presentar sus avances, herramientas y productos en un entorno diseñado para facilitar el contacto directo con los asistentes, consolidando así el congreso como un escaparate de referencia para el sector.

El programa incluirá ponencias técnicas de alto nivel, presentaciones especializadas y actividades complementarias, configurando un encuentro que permitirá a los participantes actualizar conocimientos, establecer contactos estratégicos y conocer de primera mano las soluciones más avanzadas en gestión hídrica aplicada a la agricultura.