Detienen a 5 personas en Ciudad Real por falsedad documental y contra el derecho de los trabajadores

El Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT Central), ha procedido a la detención de 5 personas por los delitos de falsificación de documento público, al utilizar cada conductor, dos tarjetas del tacógrafo.

De esta manera los trabajadores de la empresa utilizaban en cada jornada, su propia tarjeta y, cuando debían realizar el regreso a la ubicación de la empresa, utilizaban la de otro conductor, con el objeto de poder realizar el descanso necesario, para poder conducir al día siguiente, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado de prensa.

La empresa contaba con más vehículos de los conductores que tenía contratados y por ello los que estaban implicados, debían hacer uso de la doble tarjeta que pertenecía a los administradores de la empresa.

El sistema resultaba eficaz para eludir los controles y las inspecciones que los agentes de tráfico realizaban en carretera, utilizando en el trayecto de salida la tarjeta del tacógrafo que le pertenecía y en el de regreso a sus dependencias, las de los administradores, que por otro lado utilizaban una tarjeta duplicada.

Se realizaron dos entradas y registro en la sede de la empresa y en las naves donde guardaban los autocares, con el objeto de encontrar documentación y archivos que corroboren los delitos por los que fueron detenidos los administradores de la empresa.

Consecuencias penales

Las consecuencias penales derivadas del delito continuado de falsedad documental conllevan una pena de prisión de seis meses a tres años, así como una multa de seis a doce meses por cada vez que se haya incurrido en el referido delito.

La persecución penal de este tipo de conductas cuenta con el respaldo, desde el año 2020, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que dictó sentencia estableciendo que la manipulación fraudulenta del tacógrafo constituye delito de falsedad en documento oficial en la modalidad de simulación, al tratarse de un instrumento considerado documento oficial a efectos penales.

Para la investigación realizada por el GIAT Central, se contó con el apoyo inestimable de la Subdirección General de Inspección de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real. En los registros practicados colaboró personal del Sector de Tráfico del Sector de Castilla La Mancha y la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real.

La operación policial continúa abierta y se prevén nuevas detenciones en el marco de esta investigación.