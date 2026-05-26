Las Tablas de Daimiel cuentan con más de 1.400 hectáreas húmedas

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha visitado el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel para conocer el estado de las obras del Centro de Visitantes, que se convertirá en un museo.

Dicha obra cuenta con una inversión de 1.327.000 euros, que permitirá una mejor interpretación del Parque Nacional desde una perspectiva científica y sensorial, concienciar sobre la conservación del agua y la biodiversidad y conectar al visitante con el territorio manchego.

Además, las inversiones del Gobierno de España en Las Tablas de Daimel también contemplan la construcción de un centro de cría de aves acuáticas amenazadas, por un valor de 557.535,58 euros. Esto permitirá incorporar nuevas especies a programas de conservación, como la focha moruna, la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca o el porrón pardo.

En total, la inversión del Gobierno de España en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel supera los 2,4 millones de euros, financiados con fondos europeos Next Generation.

El delegado del Gobierno ha estado acompañado en su visita por el subdelegado en la provincia de Ciudad Real, David Broceño, y el director del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, Carlos Ruiz de la Hermosa, quien ha asegurado que afrontan el verano en muy buenas condiciones, espera que al final de la época estival el parque tenga 900 hectáreas encharcadas y también confía en que haya un incremento de 30.000 o 40.000 visitantes al espacio natural respecto al año pasado.

Sabrido, Ruiz de la Hermosa y Broceño durante la visita a las Tablas de Daimiel | OC

Las Tablas de Daimiel cuentan con 1.400 hectáreas encharcadas

El Parque Nacional cuenta actualmente con uno de los niveles máximos que puede almacenar, según ha confirmado el delegado del Gobierno, con 1.400 hectáreas encharcadas.

“Están a un gran nivel, aunque todavía el nivel del subsuelo está muy pobre”, explicaba el delegado, alertando de los peligros que conlleva para el Medio Ambiente la sequía, el cambio climático, o la sobreexplotación del agua, por lo que ha animado a cuidar la naturaleza y el entorno rural y a “estar atentos de esta problemática”.

“Ojalá consigamos que en algún momento el subsuelo de Las Tablas se pueda ir rellenando y en el futuro tener garantizado el agua”, ha sentenciado.

Tubería manchega: 95 millones de euros para beneficiar a 155.000 personas

El delegado del Gobierno también ha elogiado el compromiso del ejecutivo con la provincia de Ciudad Real a través de la obra de la tubería manchega, que tras una inversión de 95 millones de euros permitirá garantizar el suministro de agua de calidad a cerca de 155.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real.

Unas obras que incluyen 67 kilómetros de tuberías tras la construcción de ocho nuevos ramales, que estarán finalizadas en junio de 2028 y que el próximo lunes, 1 de junio, serán visitadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, o la presidenta de ACUAES, María Rosa Cobo, entre otras autoridades.

La actuación será cofinanciada en un 65% con fondos FEDER 2021-2027, mientras que el resto será anticipado por ACUAES y recuperado de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha mediante tarifas en un plazo de 25 años a contar desde el inicio de la explotación, conforme al convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades el 25 de mayo de 2025 para la financiación, ejecución y explotación de las obras.