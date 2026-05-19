El Ayuntamiento mantendrá los mismos precios

Las piscinas municipales de Ciudad Real abrirán a mediados de junio "con novedades y sorpresas"

El Ayuntamiento de Ciudad Real abrirá a mediados de junio las piscinas municipales para la temporada de verano.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

El Ayuntamiento de Ciudad Real abrirá a mediados de junio las piscinas municipales para la temporada de verano.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha explicado en Onda Cero que aún no se ha concretado exactamente el día de apertura porque dependerá de las obras de adecuación que se están acometiendo durante estas fechas.

Obras que tiene que ver con mejoras en los vasos de las piscinas y en la eliminación de barreras arquitectónicas. Habrá novedades y algunas sorpresas importantes que el Ayuntamiento anunciará en los próximos días.

Beltrán avanza que los precios se mantendrán igual que el año pasado, se incrementará a cuatro los sábados familiares y también continuará la ampliación del horario de apertura hasta la noche cuando se registren olas de calor.

El edil confirma que las piscinas municipales, Puerta de Santa María, Rey Juan Carlos y pedanía de Valverde, se abrirán el mismo día.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer