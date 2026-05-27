El Día de la Provincia se celebrará en Miguelturra del 22 al 27 de junio

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha presentado hoy en el Palacio Provincial, junto al alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, los actos del Día de la Provincia 2026 y las distinciones que serán entregadas el próximo 26 de junio en la citada localidad, una jornada con la que la institución provincial reivindicará, por tercer año consecutivo, “el orgullo de pertenencia” a Ciudad Real y el papel de las entidades, colectivos y personas que contribuyen al desarrollo social, cultural y económico del territorio provincial.

Valverde ha dado a conocer los Quijotes y las Medallas de la Provincia que reconocerán este año la labor de entidades vinculadas a los ámbitos social, educativo, cultural, deportivo, económico e institucional, subrayando que todas ellas representan “la capacidad que ha tenido esta provincia para crecer, avanzar y construir futuro”.

En este sentido, ha anunciado que el Quijote al Mérito Socioeducativo recaerá en la Facultad de Educación de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, por el proyecto solidario que desarrolla desde hace más de dos décadas en apoyo al pueblo saharaui con la estrecha colaboración de la Diputación Provincial. Valverde ha destacado que se trata de “una de las acciones solidarias más importantes que hace esta provincia desde hace muchos años” y ha asegurado que este reconocimiento sirve también para mantener viva “la llama del deseo de libertad del pueblo saharaui”.

El Quijote al Mérito Sociocultural será para Ática Castilla-La Mancha por sus 25 años de trayectoria en defensa del sector cinegético y de una actividad que el presidente de la Diputación ha definido como “vertebradora de gran parte de la provincia”. Asimismo, ha recordado el impulso de la entidad a la solicitud de declaración de las rehalas y monterías como Bien de Interés Cultural, una moción que ha sido aprobada por el Pleno de la institución provincial.

Por otro lado, con el Quijote al Mérito Socioasistencial se distinguirá a Siloe por su trabajo con personas afectadas por las toxicomanías. Valverde ha resaltado la labor “silenciosa, dura y absolutamente imprescindible” que desarrolla esta entidad para ofrecer “una segunda oportunidad” a muchas personas.

En el ámbito deportivo, el reconocimiento será para el Balonmano Pozuelo tras el ascenso de su equipo femenino a la Liga Iberdrola, máxima categoría del balonmano nacional. Valverde ha ensalzado el arraigo del balonmano en toda la provincia y ha definido el logro del club pozueleño como “un éxito sin precedentes” para una localidad de menos de 4.000 habitantes.

Del mismo modo, el Quijote al Mérito Municipal será para el Ayuntamiento de Ciudad Real por su política de transparencia, después de haber sido reconocido recientemente como el municipio más transparente de España con un cumplimiento del 96,3 por ciento de los indicadores evaluados por la Plataforma Dyntra.

En el apartado socioeconómico, la distinción recaerá en la Cooperativa Virgen de las Viñas, a la que Valverde ha definido como “la mayor bodega de Europa”. También ha destacado sus más de 3.000 socios y su vinculación histórica con el sector vitivinícola de la provincia.

Miguel Ángel Valverde | OC

Por otra parte, ha dado a conocer las Medallas de la Provincia 2026. Una de ellas será para la Diócesis de Ciudad Real con motivo de sus 150 años de existencia. Y ha resaltado su presencia y labor espiritual, social, educativa y cultural en todos los rincones de la provincia.

Otra de las medallas reconocerá al SCIS por sus 40 años de servicio “infundiendo tranquilidad y sosiego” en momentos de máxima incertidumbre, según ha señalado Valverde cuando se ha referido a la importante labor que desempañan los bomberos del Consorcio contra Incendios y Salvamento en nuestro territorio.

Y la tercera Medalla de la Provincia será para FUTUCAM (Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha) por sus tres décadas de trabajo en favor de las personas con discapacidad intelectual, una tarea que el presidente ha calificado de “absolutamente imprescindible” para garantizar los derechos de uno de los colectivos más vulnerables.

Valverde ha explicado que el Día de la Provincia alcanza su tercera edición convertido en mucho más que una conmemoración institucional. “No es una mera celebración más, sino el momento de hacer patente la reivindicación del orgullo de pertenencia a una tierra como la nuestra”, ha afirmado para subrayar, acto seguido, que Ciudad Real es una tierra “llena de contrastes, llena de oportunidades y que, poco a poco, está consiguiendo el reconocimiento que merece”.

El presidente de la Diputación ha señalado, además, que el acto institucional quiere reflejar “todo lo que somos” como provincia y ha incidido en la importancia de reconocer a entidades que “han construido provincia” desde ámbitos muy diversos.

Durante la presentación, celebrada en el Palacio Provincial, también han estado presentes las vicepresidentas de la Diputación, María Jesús Pelayo y Patricia Saldaña; el vicepresidente Adrián Fernández; y la portavoz del equipo de Gobierno, Rocío Zarco. Valverde ha agradecido, igualmente, la presencia de representantes de las entidades beneficiarias de las catas ALMAN (Asociación de Lupus y Enfermedades Autoinmunes de Castilla-La Mancha), AER (Asociación Española de Retinoblastoma) y Siloe, reconociendo el trabajo que realizan diariamente y su implicación en una celebración “tan importante para la provincia”.

No ha dudado en poner en valor la elección de Miguelturra como sede del Día de la Provincia 2026, definiendo la localidad como “el paradigma del crecimiento de la provincia de Ciudad Real” y destacando su diversidad social y cultural. A este respecto, ha agradecido al Ayuntamiento y a su alcalde la implicación demostrada para organizar una programación “ambiciosa e ilusionante”.

Ha terminado Valverde invitado a toda la ciudadanía a participar en la celebración del Día de la Provincia y ha reivindicado la necesidad de “seguir construyendo entre todos una tierra única, singular y llena de oportunidades”. “El Día de la Provincia es el momento de sentirnos orgullosos de lo que somos y de todo lo que hemos construido juntos”, ha señalado.

Programación completa de las actividades

La portavoz de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha desgranado los actos conmemorativos del Día de la Provincia, que se celebrarán en Miguelturra, y ha reiterado la importancia de una cita que alcanza ya su tercera edición desde su recuperación por parte de la institución provincial en el presente mandato.

Zarco ha señalado que esta celebración representa “el alma de la provincia de Ciudad Real”, una tierra de contrastes y referente agroalimentario a nivel nacional, además de poseer un patrimonio histórico, cultural y natural de gran valor. En este sentido, ha puesto en valor las raíces cervantinas de la provincia, así como la riqueza de sus parques nacionales y naturales, elementos que forman parte de la identidad colectiva de los ciudadarealeños. En este sentido, ha ensalzado el papel de las personas como principal patrimonio de la provincia, “somos una provincia solidaria y acogedora” y la mayor riqueza de Ciudad Real reside en el talento y el esfuerzo diario de quienes trabajan en cada uno de sus municipios para construir el futuro de esta tierra.

Antes de detallar cada una de las actividades que se van a celebrar Zarco ha reafirmado el compromiso de la Diputación con una celebración que busca fortalecer el sentimiento de pertenencia provincial, poner en valor la identidad compartida y reconocer el esfuerzo de los hombres y mujeres que contribuyen al desarrollo y la proyección de la provincia de Ciudad Real.

Las actividades comenzarán el lunes 22 de junio, a las 20:00 horas, con una charla dedicada a la historia de Ciudad Real, organizada por el Instituto de Estudios Manchegos y con entrada gratuita. El encuentro tendrá lugar en el Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas de Miguelturra.

El martes 23 de junio, a partir de las 19:00 horas, se celebrará una cata de vinos benéfica, con una aportación solidaria de cinco euros por persona. Durante la actividad se ofrecerá una degustación de vinos pertenecientes a las tres denominaciones de origen de la provincia, acompañados de productos típicos de Ciudad Real. El evento se desarrollará también en el CERE y la entrada solidaria se podrá conseguir a través de la plataforma www.globalentradas.com

La programación continuará el miércoles 24 de junio con una cata de quesos también de carácter benéfico con una aportación solidaria de 5 euros. La actividad, que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas, permitirá degustar quesos con denominación de origen, así como una tarta de queso elaborada por Rufinos Neotaberna.

Rocío Zarco | OC

El jueves 25 de junio, a las 19:00 horas, será el turno de la cata de aceite, organizada también con fines benéficos y una aportación solidaria de cinco euros por persona. Durante la actividad se presentarán aceites pertenecientes a las tres denominaciones de origen, incluyendo el aceite “Dehesa de Almodóvar”, reconocido como Mejor Cornicabra AOVE World Cup 2026, acompañado de un postre de helado de aceite. La cita tendrá lugar en el CERE.

El viernes, 26 de junio, se celebrará el acto institucional, a partir de las 21.00 horas, en el Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas de Miguelturra, con la entrega de reconocimientos. Como cierre de la jornada, a las 24:00 horas, el Recinto Ferial de Miguelturra acogerá el concierto del grupo La La Love You.

Finalmente, el sábado 27 de junio, a las 19:00 horas, tendrá lugar un festival taurino en la Plaza de Toros de Miguelturra, que reunirá a seis toreros de la provincia, en concreto a Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, Luis Miguel Vázquez, Fernando Tendero, Antonio Linares y Carlos Aranda, con reses de la ganadería de Alcurrucén, poniendo el broche final a la programación conmemorativa del Día de la Provincia Ciudad Real 2026.

Luis Ramón Mohíno, alcalde de Miguelturra, “es un inmenso honor” acoger la celebración del Día de la Provincia

El alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohíno, ha destacado el “inmenso honor” que supone para el municipio acoger, del 22 al 27 de junio, la programación del Día de la Provincia, convirtiéndose durante esos días en “el gran punto de encuentro de la provincia de Ciudad Real”. El regidor ha subrayado que esta celebración, que alcanza ya su tercera edición, se consolida como un referente cultural, divulgativo, gastronómico y festivo, reflejando la capacidad de los municipios de la provincia para trabajar unidos y fortalecer una identidad común, viva y abierta.

Mohíno ha agradecido especialmente a la Diputación Provincial de Ciudad Real la confianza depositada en Miguelturra para formar parte activa de la organización de este evento, reconociendo la capacidad organizativa del Ayuntamiento y el trabajo coordinado de los distintos servicios municipales. Asimismo, ha puesto en valor el carácter “abierto, cercano y acogedor” del municipio, así como su posición estratégica dentro de la provincia, que lo convierte en un punto natural de encuentro entre localidades y comarcas.

El alcalde ha resaltado que la programación combinará actividades culturales, divulgativas y gastronómicas con el objetivo de reforzar el sentimiento de pertenencia provincial. Entre ellas, ha mencionado la conferencia inaugural sobre la historia y la identidad de la provincia, organizada junto al Instituto de Estudios Manchegos, así como las diferentes catas de vinos, quesos manchegos y aceites de oliva, que servirán para poner en valor la riqueza agroalimentaria de la provincia y la calidad de sus productos, auténticos embajadores de la tierra dentro y fuera de España.

Luis Ramón Mohíno | OC

Uno de los momentos centrales de la semana será el acto institucional del Día de la Provincia, previsto para el 26 de junio en el Centro de Representaciones Escénicas y Feria de Exposiciones (CERE), donde se reconocerá la labor de asociaciones y colectivos de la provincia. La programación incluirá además el concierto gratuito del grupo Lalala Love You en el recinto ferial, un evento que, según Mohíno, será “uno de los acontecimientos musicales del año en la provincia” y una oportunidad para compartir una noche de convivencia y celebración.

Luis Ramón Mohíno ha concluido invitando a toda la ciudadanía de la provincia a participar en esta semana festiva y disfrutar de las actividades, la gastronomía y el ambiente especial que se generará en Miguelturra. “Esta celebración no pertenece únicamente a nuestro municipio, sino a toda la provincia”, ha afirmado, asegurando que Miguelturra “abrirá sus brazos” para convertirse, durante esos días, en “la casa de todos los ciudadarealeños”.