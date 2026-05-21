Granátula celebra la declaración BIC del puente de Oreto por el Consejo de Ministros: "Estamos de enhorabuena"

El Ayuntamiento de Granátula de Calatrava ha valorado positivamente que el Consejo de Ministros haya declarado recientemente el puente romano de Oreto como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento.

En declaraciones a Onda Cero, el alcalde, Félix Herrera, reconoce que están de enhorabuena y asegura que para Granátula es todo un reto haber conseguido este nivel de protección.

Se trata de un puente romano construido por Publio Baebio Venusto a finales del siglo I y principios del siglo II d.C. Una infraestructura de diez arcos y calzada empedrada de 135 metros de longitud que se construyó para acceder a la ciudad de Oretum.

Félix Herrera ha dicho que el puente está bastante deteriorado porque durante muchos años se encontraba bajo el agua, desde que hace casi 40 se construyó la presa de Vega del Jabalón.

Ahora hay que estudiar si se tiene que proteger de otra manera o bien trasladar el puente romano a otro lugar para su conservación.

Petición a la Junta y al Ayuntamiento de Almagro

Lo que sí va a hacer el Ayuntamiento de Granátula, según ha avanzado su alcalde, es pedir formalmente por escrito a la Junta y al consistorio de Almagro que trasladen la lápida fundacional del puente de Oreto al lugar que corresponda, ya que actualmente esta piedra se encuentra en la escalera del Ayuntamiento de la localidad encajera.

Félix Herrera considera que la declaración BIC del puente romano por el Consejo de Ministros, unido al yacimiento arqueológico de Oretum y la emita de Oreto-Zuqueca, puede atraer un mayor número de turistas a la zona.