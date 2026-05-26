El Ayuntamiento de Almagro quiere trasladar el campo de fútbol y la piscina para construir viviendas de protección

Hace poco más de un año prosperaba una moción de censura en el Ayuntamiento de Almagro, invistiendo alcalde al socialista Francisco Ureña. La moción fue presentada contra el que era primer edil, Francisco Javier Núñez, del Partido Popular.

Un año intenso pero también agradable, según ha dicho Francisco Ureña en Onda Cero, porque se han puesto en marcha proyectos municipales que había pendientes y se han proyectado otros para el futuro.

Y es que el actual alcalde quiere hacer de Almagro una localidad de futuro mirando al año 2050, con el objetivo de atraer un turismo que consolide las posibilidades culturales, haciéndolas compatibles con otras actuaciones que tienen que ver con la industria o el medio ambiente.

En este sentido, ha avanzado la intención de trasladar al sector S-4 de Almagro el campo de fútbol y la piscina municipal para que estos terrenos queden desocupados y se puedan construir viviendas de protección oficial, aparcamientos y zonas verdes.

Más proyectos

Otro proyecto será el desarrollo de un paseo verde en la entrada y salida de la carretera de Bolaños de Calatrava.

Además, continúan otras iniciativas. Por ejemplo, está bastante avanzado convertir el Convenio de la Asunción en un servicio de formación sanitaria por parte del Grupo Quirón, finalizar las obras de la Escuela de Música, construir un aparcamiento disuasorio y remodelar la Antigua Universidad para convertirla en el Museo de las Órdenes Militares.

Edifico de la Antigua Universidad en Almagro | OC

Ya existe un proyecto, se está trabajando en la renovación de la cubierta del edificio y el Ayuntamiento presentó financiación con cargo al programa del 2% Cultural para la restauración integral de este edificio histórico, con un presupuesto de 2,3 millones de euros.

Por otro lado, Francisco Ureña ha dicho que la edición de 2026 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro es especial porque está a caballo entre este año y el siguiente, cuando este certamen cumplirá el 50 aniversario. El alcalde avanza que para 2027 “se van a reservar platos muy fuertes” para conmemorar el cincuentenario del festival teatral.