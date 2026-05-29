UGT y CCOO convocan movilizaciones para exigir el desbloqueo de varios convenios en Ciudad Real

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado movilizaciones para reivindicar el desbloqueo en la negociación de hasta ocho convenios colectivos en la provincia de Ciudad Real y han exigido responsabilidad a los empresarios.

Convenios como los de vinícolas, derivados del cemento, aceite, comercio textil, comercio en general, ayuda a domicilio, hostelería y oficinas y despachos. Afectan a 32.000 trabajadores de la provincia, “trabajadores que no tienen revisión salarial”, según denuncian los sindicatos.

La secretaria provincial de CCOO, Esther Serrano, asegura que en Ciudad Real se trabaja más y se cobra menos respecto a la media nacional y recuerda que los trabajadores llevan varios años con pérdida salarial.

Mientras, la secretaria general de UGT en Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, pide a los empresarios “que se pongan a trabajar” para que las propuestas sindicales se trasladen a los convenios.

Convenio colectivo de vinícolas

Uno de los convenios que no se ha cerrado es el de vinícolas, que engloba a más de 6.000 trabajadores en la provincia. Alfredo Nieto, secretario provincial de Industria, Construcción y Agro de UGT, cree que lo que piden los sindicatos son cosas sensatas, como un convenio digno y revisión salarial.

Y el secretario provincial de Industria de CCOO, Víctor Manuel Arias, advierte que no van a firmar el convenio de vinícolas si hay recortes y dice que “parece que los empresarios no han aprendido” de la huelga del metal de Ciudad Real que hubo el año pasado.

Los sindicatos han convocado una concentración el próximo 2 de junio frente al complejo ferial IFEDI de Ciudad Real, coincidiendo con la celebración de FENAVIN MATCH para reivindicar la firma del convenio de vinícolas.

7 días de huelga en Brahm Manzanares

Por otro lado, y según ha podido conocer Onda Cero, no hubo acuerdo en el acto de mediación del Jurado Arbitral en cuanto al conflicto laboral de la empresa Brahm de Manzanares.

Finalmente, UGT y CCOO han convocado siete jornadas de huelga en el mes de junio, los días 9, 11, 16, 18, 23, 25 y 30, para reivindicar mejoras laborales para los 150 trabajadores que forman parte de la plantilla de la planta manzanareña.