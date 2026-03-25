Junta reforzará la atención urgente en el Área Integrada de Ciudad Real con una nueva UVI móvil

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ampliará el dispositivo de emergencias sanitarias en el Área Integrada de Ciudad Real mediante la incorporación de una nueva ambulancia de Soporte Vital Avanzado (UVI móvil), destinada a mejorar la atención urgente y reducir los tiempos de respuesta ante situaciones críticas.

La nueva unidad estará operativa las 24 horas del día durante todo el año y contará con equipamiento de última generación, así como con personal sanitario altamente cualificado -médico, enfermero y técnico en emergencias sanitarias- preparado para intervenir en emergencias de máxima gravedad.

Esta actuación se integrará al equipo que cubre este servicio en la Gerencia del Área Integrada de Ciudad Real y que presta atención sanitaria a una población superior a los 200.000 habitantes, reforzando así la cobertura a todos los municipios que la componen, muchos de ellos con las características propias del medio rural.

Tal y como ha destacado la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, “con la resolución del nuevo concurso de transporte sanitario vamos a resolver un problema que se nos planteaba desde hace tiempo en el Área Integrada de Ciudad Real, que es precisamente contar con una nueva UVI móvil”.

De este modo, “vamos a poder contar próximamente con dos UVI móviles en esta área de salud y un nuevo soporte vital básico, lo que, indudablemente, mejora la calidad y la seguridad en este ámbito de las urgencias que era necesario, que se venía planteando desde hace tiempo y que desde el principio tuvimos en cuenta desde el Gobierno de Castilla-La Mancha”.

Estas medidas forman parte del compromiso del Ejecutivo que preside Emiliano García-Page con el refuerzo de los servicios públicos esenciales y con la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria, especialmente en áreas rurales, al tiempo que da respuesta a las propuestas y peticiones realizadas por los propios profesionales de este servicio, por asociaciones e instituciones públicas.

Blanca Fernández ha subrayado que, de este modo, “continuamos fortaleciendo la red pública de emergencias para asegurar que todos los ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan, dispongan de una atención sanitaria de máxima calidad”.

Con esta ampliación, el SESCAM consolida su apuesta por un sistema sanitario público, universal y de proximidad, orientado a proteger la salud y la seguridad de toda la población, todo ello a expensas de conocer en detalle este viernes el resto de las mejoras en el transporte sanitario terrestre para la provincia de Ciudad Real.