La candidata número 1 al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, también ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha manifestado que su formación política es la única capaz de frenar las propuestas de la extrema derecha y asegura que las medidas aprobadas en los últimos consejos de ministros benefician a una gran parte de la población de la provincia de Ciudad Real.

En una entrevista concedida a Onda Cero, Rodríguez ha dicho que los socialistas aspiran a conseguir el tercer diputado en la provincia con el objetivo de que la extrema derecha no obtenga representación en Ciudad Real. Asegura que el PSOE representa el avance frente al retroceso y seguir confiando en los servicios públicos.

La cabeza de lista del PSOE ha destacado las medidas adoptadas en los últimos consejos de ministros, como la revalorización de las pensiones, el incremento del salario mínimo, la subida del sueldo de los funcionarios públicos o el aumento en el período de maternidad y paternidad hasta los 20 meses, medidas, subraya Isabel Rodríguez, que van a beneficiar a una gran parte de la población de la provincia de Ciudad Real.

Consejos de ministros y vivienda

Niega que estos últimos consejos de ministros sean electoralistas, “serían electoralistas si el Gobierno no hubiera aprobado esas medidas en años anteriores, pero eran decisiones que se han hecho en ejercicios pasados y que suelen aprobarse antes de que termine el año”.

“Los que acusan de electoralismo la celebración de estos consejos de ministros deben decir qué van a hacer con estas medidas aprobadas porque he oído a Feijóo decir que si gobierna acabará con todo esto”, afirma Rodríguez.

La también ministra de Vivienda reconoce que es insuficiente lo que se ha hecho en esta materia pero también recuerda que desde hace 15 o 20 años no se habían invertido tantos recursos en vivienda, impulsando la construcción y el incremento de viviendas protegidas.

Avant e infraestructuras de Ciudad Real

Respecto a las demandas de los usuarios habituales de los trenes Avant entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid, Isabel Rodríguez reconoce “los incordios” que generan las obras de mejora que se están acometiendo en el servicio de Alta Velocidad Madrid-Andalucía y pide disculpas por ello, pero indica que después “se alegrarán de lo que se ha hecho en esta línea”.

La candidata remarca que en último Consejo de Ministros se aprobó continuar con la rebaja del 50% en el precio del abono de los Avant, lo mismo que el Gobierno viene haciendo desde el año 2023 y que le supone 1.200 millones de euros.

En este sentido, Isabel Rodríguez subraya que los demás partidos no hablan de seguir aplicando este tipo de rebajas en los abonos y por eso pide a los usuarios “que sigan confiando” en el Gobierno socialista.

En cuanto a las infraestructuras históricas que viene reivindicando la provincia de Ciudad Real, como las autovías Toledo-Ciudad Real o la A-43, la candidata del PSOE al Congreso asegura que los proyectos “siguen estando ahí” pero recuerda que en los últimos ocho años han ocurrido una serie de crisis sanitarias, climatológicas o guerras que han hecho que el ejecutivo haya tenido que priorizar “inversiones dirigidas a la gente”.