Accidente laboral

Herido grave un trabajador en una nave agrícola de Daimiel tras caerle un paquete encima

Un trabajador de 42 años de edad ha resultado herido grave por aplastamiento este lunes en una empresa agrícola de Daimiel tras caerle encima un paquete.

Europa Press

Ciudad Real |

El herido fue trasladado al hospital de Ciudad Real
El herido fue trasladado al hospital de Ciudad Real | OC

Un trabajador de 42 años de edad ha resultado herido grave por aplastamiento este lunes en una empresa agrícola de Daimiel tras caerle encima un paquete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 17.54 horas en una empresa agrícola ubicada en el kilómetro 347 de la N-403.

El herido, tras ser atendido por una UVI, ha sido trasladado al Hospital General de Ciudad Real.

Hasta el lugar se han desplazado también una ambulancia de soporte vital básico y efectivos de la Guardia Civil.

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