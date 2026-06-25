El Festival de Almagro y la Diputación miran más allá del teatro con actividades para descubrir y saborear la provincia

La Diputación de Ciudad Real ha presentado su programación de actividades vinculadas al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, una propuesta que volverá a unir cultura, gastronomía y patrimonio para proyectar la provincia más allá de los escenarios y reforzar el impacto económico de una cita marcada en rojo en el calendario para toda la región.

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; la vicepresidenta encargada del área de Promoción Turística y Cultural, María Jesús Pelayo, y la directora del Festival, Irene Pardo, han sido los encargados de desgranar en una rueda de prensa los detalles de estas actividades.

Pelayo ha destacado que el Festival de Almagro es "una de las ventanas al mundo" de la provincia y ha defendido el incremento de la aportación directa de la institución provincial en 20.000 euros, hasta alcanzar los 100.000 euros. A su juicio, se trata de una inversión con retorno, al considerar que "ese dinero no se gasta, se invierte y genera retorno".

Dentro de la programación, Pelayo ha puesto el acento en las actividades culinarias, especialmente en 'Saborea el Siglo de Oro', unas catas que vinculan los sabores de La Mancha con el teatro clásico y que dan protagonismo a chefs, sumilleres, bodegas y productos de la provincia.

También se ha referido a los circuitos gastronómicos y a la ruta de la tapa, que contará con la participación de nueve establecimientos durante todo el Festival, así como a propuestas como "Duelos y quebrantos", clases de cocina en familia organizadas en el Palacio de los Condes de Valdeparaíso, y a otras iniciativas que buscan que el visitante "no solo disfrute del teatro".

La oferta se completa con las rutas patrimoniales, que se extenderán más allá de Almagro para dar a conocer otros recursos turísticos de la provincia, y con 'Almagro escénico', visitas guiadas por los espacios escénicos del Festival.

Estas actividades permitirán recorrer enclaves vinculados a la historia teatral de la ciudad y abrir la experiencia del certamen al conjunto del territorio.

Por su parte, la directora del Festival, Irene Pardo, ha agradecido a la Diputación su colaboración un año más y ha subrayado que uno de sus objetivos ha sido que el certamen estuviera unido "al territorio que habita", algo que se va consiguiendo año a año.

Pardo ha incidido además en la necesidad de acercar el teatro clásico a los jóvenes, "sacarlos de las pantallas y ponerlos delante de un buen libro", y ha defendido que el Festival es una de las principales puertas de entrada para descubrir Castilla-La Mancha.

De su lado, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha puesto en valor la colaboración de la institución provincial con el Festival Internacional de Almagro.

En este sentido, ha mencionado la cesión del Palacio de los Condes de Valdeparaíso, la campaña de publicidad, las actividades gastronómicas, la compra de entradas y el incremento de 20.000 euros en la aportación directa al certamen, hasta situarla en 100.000 euros, lo que eleva la implicación global de la Diputación a una cantidad cercana a los 500.000 euros.

Valverde ha recordado que la directora del Festival, Irene Pardo, ya planteó el pasado año la necesidad de que los patrocinadores dieran "un paso adelante" para mantener la relevancia de la cita, algo que, según ha señalado, también ha hecho la Junta de Comunidades.

Valverde también ha realizado un llamamiento al tejido empresarial para que se implique en el cuidado del Festival y de quienes lo visitan, destacando la importancia de una cita que ha definido como uno de los grandes acontecimientos culturales del país y un motor económico para la provincia de Ciudad Real.