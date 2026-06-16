Los empresarios de Ciudad Real esperan que la paz ente EEUU e Irán signifique una bajada rápida en el precio del combustible

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, espera que el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán signifique una bajada importante en el precio del combustible y una estabilidad en el panorama internacional.

En declaraciones a Onda Cero, Marín confía en que el efecto “cohete-pluma” que se produce en el precio de la gasolina cuando surgen este tipo de conflictos se traduzca ahora en un efecto “cohete” y el precio caiga rápidamente.

Recuerda que esta guerra ha hecho mucho daño al tejido productivo y subraya que para los negocios es importante que haya tranquilidad y estabilidad en los mercados internacionales.

Acuerdo en el convenio de hostelería

Respecto a la reciente firma del convenio provincial de hostelería, que llevaba negociándose desde hace mucho tiempo, el presidente de la patronal de Ciudad Real ha manifestado que nunca estuvo estancado.

Lo que sucedió, dice Carlos Marín, es que la negociación iba más lenta y afirma que hacer las cosas con coherencia y de manera responsable al final da resultados positivos.

El nuevo convenio de hostelería de Ciudad Real se firmó para dos años, este y el siguiente, con una subida salarial del 7% entre ambas anualidades, afectando a más de 7.000 trabajadores en la provincia.