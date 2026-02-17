Los embalses de Ciudad Real recargaron 10 hm3 de agua la semana pasada

Los pantanos de Ciudad Real siguen ganando reservas de agua gracias a las últimas lluvias. La semana pasada sumaron 10 hectómetros cúbicos más.

De esta forma, los embalses de la provincia retienen más de 433 hectómetros, son 155 más que hace un año, y están al 84% de su máxima capacidad de llenado, según el portal “embalses.net”.

Cabe destacar que la semana pasada el pantano La Cabezuela, que abastece a municipios de Campo de Montiel, aumentó en 6 hm3 y está al 40% de su máxima capacidad.

Además, Vega del Jabalón, del que se abastecen municipios del Campo de Calatrava, incrementó sus reservas en cerca de 2 hm3 de agua y se encuentra al 50%, mientras que Puerto de Vallehermoso aumento en un 1 hectómetro.

Por su parte, la presa de Torre de Abraham está al 103%, por encima de su máxima capacidad, mientras que Gasset, que abastece a Ciudad Real y comarca, restó un hectómetro cúbico de agua y se encuentra al 91%. Ambos desembalsan agua.

Además, Vega del Jabalón, Puerto de Vallehermoso y El Vicario, que está al 93%, aumentaron sus reservas hídricas a pesar de que estos tres pantanos también siguen aliviando agua.

Cuencas del Guadiana y del Guadalquivir

A nivel general y por confederaciones, los pantanos de Ciudad Real situados en la cuenca del Guadiana acumulan unos 320 hectómetros cúbicos y están al 80%. Cinco pantanos siguen aliviando agua.

Por su parte, los embalses de la provincia localizados en el Guadalquivir, los de Montoro y Fresneda, retienen 126 hm3, ambos continúan desembalsando y se encuentran al 102%, por encima de su máxima capacidad de llenado.