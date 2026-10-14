Detienen a los propietarios de un negocio de Ciudad Real por negarse a prestar sus servicios a una cliente por su origen étnico

La Policía Nacional ha procedido a la detención en Ciudad Real de los dos propietarios de un negocio de estética de la ciudad como presuntos autores de un delito de odio que cometieron al negar la prestación de sus servicios a una clienta por ser de etnia gitana.

La victima solicitó los servicios de estética a través de un mensaje por lo que la propietaria del establecimiento, al observar en la foto de perfil de la clienta que podría pertenecer a la etnia gitana, le manifestó de forma literal que no prestaba servicios en su establecimiento a personas de esa etnia, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La afectada se dirigió posteriormente hasta una asociación vinculada al apoyo a las personas de etnia gitana, donde una de las representantes realizó una petición de cita para el mismo tratamiento, si bien su foto de perfil no daba lugar a relacionarla con la etnia gitana, resultando que la propietaria le ofreció varios horarios de citas disponibles.

Posteriormente, la víctima se personó en el establecimiento, donde el varón que se encontraba al cargo en ese momento, le manifestó de forma verbal que no tenía disponible ninguna cita para realizarle el tratamiento que solicitaba, hecho que quedó totalmente desacreditado al haberle ofrecido varias citas a la representante de la asociación.

Por todo esto, la víctima avisó de inmediato a la Policía Nacional, donde los agentes encargados de la investigación de delitos de odio, tras comprobar los hechos procedieron a la detención de los propietarios del establecimiento, quedando los mismos a disposición de la Autoridad Judicial.

La Policía Nacional y la investigación de los delitos de odio

La investigación y prevención de los delitos de odio por parte de la Policía Nacional se articula a través de agentes especializados que asumen el peso de la investigación operativa.

Estas investigaciones se centran en la identificación de los autores de conductas hostiles que estén impulsadas por prejuicios o discriminación por racismo, LGTBIfobia o ideología, analizando tanto la actividad delictiva a pie de calle como rastreando discursos de odio en entornos digitales y redes sociales, para así asegurar las pruebas y llevar a los responsables ante la justicia.

A su vez, la vertiente social, preventiva y asistencial la vertebran los agentes de las Delegaciones de Participación Ciudadana que la Policía Nacional tiene en cada comisaría, así como a través del Área de Derechos Humanos e Igualdad.

Las Delegaciones de Participación Ciudadana actúan como canal directo de enlace con la comunidad, impartiendo talleres de concienciación y fomentando un entorno de confianza para que las víctimas vulnerables o colectivos en riesgo colaboren en la persecución de estos delitos.

El Área de Derechos Humanos e Igualdad garantiza que los protocolos de actuación policial respeten el principio de no discriminación, promoviendo la formación continua de los agentes en materia de atención especializada y velando por un trato digno y libre de prejuicios en todas las intervenciones.