Ciudad Real da luz verde a la primera fase del Teatro Auditorio

La recuperación del Teatro Auditorio, junto con un amplio paquete de actuaciones de mejora urbana y renovación de instalaciones deportivas, protagoniza los principales acuerdos adoptados este lunes por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real.

Las inversiones anunciadas superan conjuntamente los 2,7 millones de euros y permitirán avanzar en la puesta en funcionamiento de una de las infraestructuras culturales pendientes de la ciudad y en la mejora de distintos espacios públicos.

En concreto, se ha aprobado el procedimiento de contratación de los servicios técnicos necesarios para redactar el proyecto y dirigir las obras de la primera fase, con un presupuesto de 1.079.000 euros. La actuación se integra en el Plan de Actuación Integrado (PAI) Ciudad Real Impulso Capital, que contempla la posibilidad de obtener financiación europea de aproximadamente el 85 %.

Esta primera fase estará centrada en las intervenciones imprescindibles para que el edificio pueda abrir sus puertas y funcionar de manera autónoma, adaptando las soluciones constructivas, los materiales y las instalaciones al presupuesto disponible.

El programa funcional contempla la puesta en servicio de la sala principal, con capacidad aproximada para 1.000 espectadores, además del escenario, el foso de orquesta, los espacios destinados a artistas y apoyo escénico, las zonas de acceso y atención al público, los aseos, las instalaciones técnicas y las áreas de carga y descarga.

También se incluyen las actuaciones necesarias en materia de accesibilidad, evacuación y urbanización exterior para garantizar el funcionamiento independiente del complejo.

Más de 1,2 millones para actuaciones en calles y espacios públicos

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado diferentes proyectos y procedimientos de contratación que suman alrededor de 1,2 millones de euros y que se traducirán en mejoras en la pavimentación, los itinerarios peatonales y los espacios públicos.

Una de las intervenciones se desarrollará en la antigua N-430, en el tramo comprendido entre la avenida de Europa y la calle María Curie, en el entorno del polígono industrial de Carrión, conocido como carretera de Carrión. Las obras de pavimentación y refuerzo del firme cuentan con un presupuesto de 382.899 euros, IVA incluido, y afectan al recorrido comprendido entre el puente que salva la línea de alta velocidad y la rotonda de acceso a la autovía A-41.

Otra de las actuaciones se llevará a cabo en el cementerio municipal de Valverde. Con una inversión de 73.898 euros, el proyecto contempla la demolición de los muros exteriores, el rebaje de la superficie de los paseos y la colocación de nuevos bordillos de hormigón.

Por su parte, la calle Morería será objeto de una intervención integral de pavimentación y mejora del acerado, con un presupuesto de 434.000 euros. Los trabajos incluirán el refuerzo del firme existente, la mejora de los itinerarios peatonales, la ejecución de nuevos pasos de peatones, la reubicación de algunos imbornales y la construcción de otros nuevos, además de la renovación de la señalización horizontal y vertical.

La Plaza Mayor también contará con un proyecto específico para adecuar su pavimento, presupuestado en 309.456 euros, IVA incluido. La actuación prevé sustituir el pavimento de la zona de soportales y del espacio situado al sur del edificio consistorial, así como reorganizar los bancos de la zona central e incorporar respaldos.

Se trata de una intervención que responde a una propuesta del grupo municipal Ciudadanos, presentada en el pleno de noviembre de 2025, para incluir en el presupuesto de este año un estudio sobre el estado del suelo de la plaza.

Cerca de 600.000 euros para renovar el Polideportivo Rey Juan Carlos I

El tercer bloque de actuaciones se concentra en las instalaciones deportivas del Polideportivo Rey Juan Carlos I, con una inversión global próxima a los 600.000 euros destinada a renovar dos campos de fútbol y mejorar la iluminación del complejo.

En este apartado, se ha aprobado el procedimiento de contratación de las obras de renovación del campo de fútbol número 2, con un presupuesto de 235.000 euros, IVA incluido.

También ha recibido el visto bueno el proyecto para renovar el campo de fútbol número 4, que cuenta con una inversión de 80.500 euros. A estas intervenciones se suma el suministro y la instalación de nuevas luminarias en el polideportivo, con un presupuesto de 280.000 euros, IVA incluido.