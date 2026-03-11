Ciudad Real expresa el “reconocimiento, amor y afecto a las víctimas de todos los atentados” en el aniversario del 11M

Veintidós años después de los atentados terroristas que causaron en Madrid 192 víctimas mortales, el Ayuntamiento de Ciudad Real ha renovado el compromiso de no olvidar una fecha que ha marcado la historia reciente de todo el país.

El Parque de Atocha ha sido el escenario del acto con el que la ciudad ha querido recordar a los fallecidos, honrar su memoria y reafirmar el compromiso con la paz, la justicia y la dignidad.

De la provincia de Ciudad Real hubo cinco fallecidos. El daimieleño José López Menchero, subteniente de Caballería, de 44 años; María Dolores Fuentes, natural de Castellar de Santiago, tenía 29 años; el tomellosero Florencio Aguado, de 60 años de edad; Ana Isabel Gil Pérez, de Almadén, de 29 años; y Encarnación Mora, natural de Granátula de Calatrava.

El alcalde de Ciudad Real ha presidido el acto al que también han asistido numerosos representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la sociedad ciudadrealeña y de la Diputación provincial, con su presidente a la cabeza.

Francisco Cañizares ha abogado por la necesidad de mantener viva la memoria “para que la sociedad no olvide” y para honrar a las víctimas mostrando la empatía con sus familias “que sufrieron en sus carnes algo que podríamos haber sufrido cualquiera de nosotros”.

Por ello, el primer edil concluía su intervención destacando que el Ayuntamiento pretende con este acto “sencillo y humilde” ayudar a guardar “la memoria de unos hechos terribles y del comportamiento ejemplar” que tuvo la sociedad española y las propias víctimas que a lo largo de los años han desterrado sentimientos de revancha y odio para exigir sólo “dignidad y justicia”.

Francisco Cañizares y Miguel Ángel Valverde | OC

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha subrayado hoy la necesidad de que todas las administraciones públicas permanezcan unidas en el recuerdo a las víctimas del terrorismo y en la defensa firme de la democracia.

“Estar aquí significa no querer dejar de recordar y no querer dejar de reconocer”, ha dicho y ha defendido que la memoria de lo ocurrido el 11 de marzo de 2004 debe permanecer viva en la conciencia colectiva para evitar que hechos similares puedan repetirse.

“No podemos olvidar. Recordar es un ejercicio de dignidad, de justicia y de respeto hacia quienes perdieron la vida y hacia sus familias”, ha afirmado Valverde.

Asimismo, ha reiterado el compromiso permanente de la Diputación de Ciudad Real con este homenaje institucional y ha asegurado que seguirá participando en futuras convocatorias.

Acto de homenaje a las víctimas del 11M en Ciudad Real | OC

Francisco Cañizares y Miguel Ángel Valverde iniciaban el acto depositando una corona de laurel bajo la placa conmemorativa del monumento en memoria de los atentados del 11M.

Después, el Pandorgo, Daniel Rodríguez, y la Dulcinea 2026, María Cieza, como representantes de los ciudadanos, han sido los encargados de dar lectura al manifiesto elaborado con motivo del Día Europeo en recuerdo de las Víctimas del Terrorismo que se conmemora cada 11 de marzo.

Para finalizar, los asistentes han podido depositar una nota manuscrita con sus deseos en el “olivo de la memoria”.