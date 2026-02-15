Ciudad Real entra en una fase de normalidad que implica la retirada de la UME y de maquinaria pesada

La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha constatado una situación de gran mejoría en esta provincia durante las últimas 48 horas que permitirá ir recuperando la normalidad durante las próximas horas tras el paso del tren de borrascas.

“Afortunadamente ha ido mejorando, ha dejado de llover en las últimas horas y eso ha hecho que el caudal del Bullaque haya bajado bastante, que el pantano siga desaguando a un volumen muchísimo menor, y eso significa que los próximos días vamos a ir mejorando la situación”, lo que implica que el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones (Pricam) baja a nivel 1, así como la retirada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de prácticamente la totalidad de la maquinaria pesada.

Así se ha decidido en la reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado) celebrado hoy con la presidencia del consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

De forma previa, la delegada ha presidido el Centro de Análisis y Seguimiento Provincial (CASP) para analizar la situación junto al resto de integrantes de este órgano, como son Subdelegación del Gobierno de España, Diputación de Ciudad Real, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Guardia Civil, Policía Nacional, Infocam, Geacam, Jefatura Provincial de Tráfico, delegaciones provinciales de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, de Desarrollo Sostenible y de Educación, Cultura y Deportes, además del alcalde de El Robledo.

Precisamente El Robledo ha experimentado una mejoría notable tras el descenso del caudal del río Bullaque. “Prácticamente está ya sobre su curso y de lo que se trata ahora, a partir del lunes, es de iniciar las tareas de limpieza y de desescombro donde sea necesario.”, ha explicado Blanca Fernández.

Blanca Fernández | OC

Paciencia y labores de limpieza

Para ello contará con el respaldo de los recursos del Geacam, concretamente con retén, una autobomba y un vehículo especial de agua a presión proceder a la retirada del fango que cubre una parte considerable de la zona urbana que discurre de forma paralela al río, aunque lo más relevante es que “ya no tenemos riesgo de inundaciones; lo único que hay que tener un poco de paciencia, porque es verdad que al subir el nivel freático, hace que en algunos sótanos y en algunas casas siga saliendo agua por los sumideros o por las tazas del váter que se irán resolviendo poco a poco”.

Con este horizonte despejado, Blanca Fernández ha anunciado que la actividad lectiva en los centros educativos y las rutas de transporte se retomarán con total normalidad a partir del miércoles, favorecida por los dos días festivos con motivo del carnaval.

Por lo que respecta a la red de carreteras, la circulación de vehículos no recoge ninguna incidencia, más allá del corte puntual de seis vías secundarias de titularidad provincial debido a los daños sufridos por las lluvias, y en ningún caso implica dejar a municipios incomunicados.

Coordinación ejemplar

Blanca Fernández ha finalizado con un mensaje de agradecimiento por la colaboración y coordinación ejemplar que se ha dado durante todos estos días entre administraciones y que se ha traducido en una respuesta efectiva para dar en todo momento soluciones a los diferentes escenarios que se han presentado.