Blanca Fernández, sobre el congreso antivacunas en Ciudad Real: "Es un interés económico para sacar dinero, son unos estafadores"

La delegada provincial de la Junta de Comunidades, Blanca Fernández, ha calificado de barbaridad la celebración prevista para el 28 de febrero en Ciudad Real de un congreso que vincula vacunas con el autismo y enfermedades raras y confirma que los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad están estudiando si es posible evitar este tipo de eventos.

En declaraciones a Onda Cero, Fernández asegura que este congreso puede hacer mucho daño en la salud pública, cree que es una irresponsabilidad la celebración del congreso y opina que el objetivo es solo económico.

“Lo que buscan son familias vulnerables para ofrecerles terapias alternativas sin base científica para sacar dinero, son unos estafadores”, según la delegada de la Junta.

Fernández dice que en este congreso está previsto que intervengan pediatras que están inhabilitados, también un estafador sancionado con un millón de euros por vender terapias alternativas que eran sustancias ilegales y además dos ponentes que son conocidos por la terapia de la lejía.

“Es el timo de la estampita”, afirma Fernández.