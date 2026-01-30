El Ayuntamiento de Ciudad Real muestra su preocupación por la celebración de un congreso que vincula las vacunas con el autismo

El martes habrá reunión del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad

A vueltas con un congreso sobre “Daños por vacunas: autismo y enfermedades raras” que está previsto se celebre el próximo 28 febrero en Ciudad Real, y que pretende vincular las vacunas con el autismo y las enfermedades raras, el Ayuntamiento de la capital ha convocado el próximo martes 3 de febrero una reunión extraordinaria del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para abordar este evento.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

En respuesta a una pregunta del grupo socialista durante la celebración del pleno municipal, la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha mostrado su estupor y preocupación y también su rechazo a este congreso, ha condenado su celebración al considerar que se trata de un evento "pseudocientífico" y ha pedido a la Junta de Comunidades y a la Subdelegación del Gobierno que actúen porque son los competentes en materia de salud pública.

Galisteo ha manifestado que se va a analizar la información conocida y también "queremos hacer una declaración institucional del patronato en rechazo a la celebración de dicho congreso en Ciudad Real por considerarlo contrario a la evidencia científica y perjudicial para las personas con discapacidad y sus familias".

En la reunión del martes acudirán los presidentes de Autismo España y del Colegio de Médicos de Ciudad Real y la concejala espera que de esa reunión "salga una postura seria y contundente que permita parar este desatino".

Hay que recordar que Autismo España, los colegios de médicos, farmacéuticos y de enfermería y la Alianza por las Enfermedades Raras han condenado la celebración de este congreso.

