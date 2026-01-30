El Ayuntamiento de Ciudad Real muestra su preocupación por la celebración de un congreso que vincula las vacunas con el autismo

A vueltas con un congreso sobre “Daños por vacunas: autismo y enfermedades raras” que está previsto se celebre el próximo 28 febrero en Ciudad Real, y que pretende vincular las vacunas con el autismo y las enfermedades raras, el Ayuntamiento de la capital ha convocado el próximo martes 3 de febrero una reunión extraordinaria del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad para abordar este evento.

En respuesta a una pregunta del grupo socialista durante la celebración del pleno municipal, la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, ha mostrado su estupor y preocupación y también su rechazo a este congreso, ha condenado su celebración al considerar que se trata de un evento "pseudocientífico" y ha pedido a la Junta de Comunidades y a la Subdelegación del Gobierno que actúen porque son los competentes en materia de salud pública.

Galisteo ha manifestado que se va a analizar la información conocida y también "queremos hacer una declaración institucional del patronato en rechazo a la celebración de dicho congreso en Ciudad Real por considerarlo contrario a la evidencia científica y perjudicial para las personas con discapacidad y sus familias".

En la reunión del martes acudirán los presidentes de Autismo España y del Colegio de Médicos de Ciudad Real y la concejala espera que de esa reunión "salga una postura seria y contundente que permita parar este desatino".

Hay que recordar que Autismo España, los colegios de médicos, farmacéuticos y de enfermería y la Alianza por las Enfermedades Raras han condenado la celebración de este congreso.