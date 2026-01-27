Usuarios del Avant de Ciudad Real denuncian retrasos de hasta hora y media

Usuarios de los trenes Avant que cubren el trayecto entre Puertollano, Ciudad Real y Madrid y viceversa vuelven a denunciar públicamente los continuos retrasos que se vienen registrando en esta línea.

José Luis Tirado es uno de estos usuarios y lamenta en Onda Cero que, por ejemplo, el pasado jueves, el Avant que salió de Ciudad Real pasadas las 7 de la mañana llegó a la estación de Atocha con hora y media de retraso.

Ayer lunes también hubo retrasos en estos trenes, tanto a la ida como a la vuelta, y por lo general los retrasos suelen estar entre los 15 y 20 minutos.

Además, el tren Avant que salió de Madrid pasadas las 18:00 horas se tuvo que parar hasta en tres ocasiones durante el trayecto hacia Ciudad Real y Puertollano. Ni RENFE ni Adif daban explicaciones a lo que estaba ocurriendo, según Tirado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Usuarios del Avant de Ciudad Real, Pablo López, ha manifestado en Onda Cero que el día de ayer fue una jornada accidentada, igualmente con retrasos que llegaban incluso a los 25 minutos, sobre todo en los trenes AVE.