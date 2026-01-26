VÍDEO: Detenido por positivo en alcohol y conducción temeraria el conductor que provocó un accidente entre La Solana y Membrilla

La Guaria Civil ha detenido al conductor del vehículo que provocó ayer un accidente de tráfico en la carretera que une La Solana y Membrilla al colisionar su coche con otro turismo que venía de frente.

Lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, quien ha asegurado que este conductor dio positivo en la prueba de alcohol. A esta persona se le imputa como presunto autor de los delitos por conducir bajo los efectos del alcohol y por conducción temeraria.

Como consecuencia del accidente fronto-lateral, que tuvo lugar sobre las 20:30 horas del domingo, el detenido resultó ileso mientras que la conductora del vehículo contra el que colisionó sufrió heridas leves.

Según ha informado el Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real, hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de bomberos de Manzanares.

A su llegada, la conductora de uno de los turismos ya se encontraba fuera del vehículo, tras haber podido salir por sus propios medios. El otro conductor permanecía en el interior del coche, aunque sin estar atrapado.

Los bomberos realizaron trabajos de limpieza de la calzada para permitir el paso de los vehículos y restablecer la circulación con normalidad.