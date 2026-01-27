Cortadas la CR-4193 en Agudo y la CR-4143 en Chillón por inundaciones en la calzada

Las carreteras CR-4193 y la CR-4143 han quedado cortadas este martes a la altura de los municipios ciudadrealeños de Agudo y Chillón, respectivamente, por inundaciones producidas en la calzada.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, en el caso de la CR-4193, la vía está cortada en un tramo de 9 kilómetros entre Puebla de Don Rodrigo y Saceruela debido a la inundación de la calzada.

Mientras, en lo que respecta a la CR-4143, el corte se ha producido a la altura de la depuradora de Chillón y se debe al desbordamiento de dos arroyos. La inundación ha afectado también a dos puentes.