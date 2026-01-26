La borrasca "Ingrid" deja 74 litros en Fuencaliente y 34 en Cabañeros

El paso de la borrasca “Ingrid” por la provincia de Ciudad Real ha dejado buenas cifras de agua en algunas zonas, sobre todo en Fuencaliente y en el Parque Nacional de Cabañeros.

Durante los cuatro días que ha durado esta borrasca, entre el jueves y el domingo de la pasada semana, “Ingrid” ha dejado más de 74 litros por metro cuadrado en Fuencaliente y casi 34 en Cabañeros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

También destacan los cerca de 30 litros en Puebla de Don Rodrigo, 24 en Puertollano, 23 en Villanueva de los Infantes, 22 en Viso del Marqués, 21 en Abenójar y Almadén y unos 20 litros por metro cuadrado en Valdepeñas.

Además, en Ciudad Real se recogieron en estos cuatro días más de 17 litros, otros 12 en Tomelloso y cerca de 7 l/m2 en Alcázar de San Juan.

Desde este lunes y durante los próximos días está previsto que continúen las lluvias con la entrada de nuevas borrascas.