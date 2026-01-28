Las lluvias provocan inundaciones en el edificio de los juzgados de Almagro

Las intensas lluvias, no solo de hoy sino también de los últimos días, han provocado la inundación de las instalaciones del edifico de los juzgados de Almagro, donde trabajan doce personas.

Los trabajadores han tenido que sacar cubos y fregonas ya que la inundación ha afectado a casi todo el inmueble, excepto una sección.

La responsable del sindicato STAJ de Ciudad Real, Carmen Romero, ha indicado en Onda Cero que el agua llegaba al hall de la entrada, pasillos, escaleras principales, aseos, salas de comparecencia, registro civil, biblioteca e incluso muchos ordenadores no funcionaban porque también ha quedado afectado el cuadro eléctrico.

Se podían ver cascadas de agua desde el techo, con el peligro que conlleva para los empleados y también para los ciudadanos en general. Carmen Romero asegura que la situación es una espectáculo dantesco y tercermundista.

El edificio de los juzgados de Almagro se construyó hace pocos años, las obras son de 2012, pero el sindicato STAJ y también la magistrada de este juzgado, Lucía Monteagudo, señalan que estos problemas no son de ahora sino que vienen ya de años atrás y el Ministerio de Justicia lo sabe.

Monteagudo ha manifestado en Onda Cero que desde el principio existe un problema de impermeabilidad del tejado, se han hecho reparaciones parciales pero lo que a su juicio se tiene que acometer es una obra completa.

La magistrada señala que como la puerta principal de los juzgados está encharcada, los ciudadanos tenían que acceder al edificio por la puerta de emergencia y a las salas por las escaleras internas.